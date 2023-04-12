Juul выплатит 462 миллиона долларов шести штатам США за иски о наркомании среди молодежи

21:40 2023-04-12

Производитель электронных сигарет Juul Labs Inc в среду согласился выплатить 462 миллиона долларов в течение восьми лет, чтобы урегулировать претензии шести американских штатов, о том, что компания незаконно продавала свои продукты, вызывающие привыкание.

Сделка, в которую также вошли Колорадо, Иллинойс, Массачусетс и Нью-Мексико, означает, что компания Juul, расположенная в Сан-Франциско, уже заключила мировое соглашение с 45 штатами на сумму более 1 миллиарда долларов. Компания не признала свою вину в этом урегулировании.

Различные штаты обвиняли Juul в том, что компания ложно рекламировала свои электронные сигареты как менее вызывающие привыкание, чем сигареты, и привлекала несовершеннолетних с помощью гламурных рекламных кампаний.

"Ложь Juul привела к общенациональному кризису общественного здравоохранения и привела к тому, что продукты, вызывающие привыкание, попали в руки несовершеннолетних, которые думали, что делают что-то безобидное", - заявила на пресс-конференции генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

"Сегодня мы сделали еще один шаг вперед в нашей борьбе за защиту наших детей от вейпинга и никотина", - добавил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

В заявлении Juul говорится, что использование ее продукции лицами младше 18 лет снизилось на 95% с осени 2019 года, когда компания изменила свою маркетинговую практику в рамках "перезагрузки всей компании".