Китай предупреждает, что США и Филиппины проводят крупнейшие боевые учения

На просьбу прокомментировать начавшиеся во вторник на Филиппинах боевые учения между американскими и филиппинскими войсками, посольство Китая в Маниле в среду опубликовало заявление официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, который сказал, что такие учения "не должны быть направлены против какой-либо третьей стороны и должны способствовать региональному миру и стабильности".



Ван не сказал, как Китай будет реагировать, если придет к выводу, что американо-филиппинское сотрудничество в области безопасности наносит ущерб основным интересам Пекина.



Во вторник в Вашингтоне состоялась встреча министров обороны и иностранных дел США и Филиппин, на которой обсуждалось развитие девяти филиппинских военных лагерей, где американским войскам разрешено находиться неограниченное время в соответствии с Соглашением о расширенном сотрудничестве в области обороны от 2014 года.



"Эти объекты будут способствовать проведению совместных учений и оперативной совместимости между нашими силами, чтобы мы были еще лучше подготовлены к будущим кризисам", - сказал министр обороны Ллойд Остин. Он добавил, что США выделяют более 100 миллионов долларов на создание инфраструктуры на этих объектах, где будут размещены американцы.