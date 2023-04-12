Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула активы на $7,3 млрд

21:42 2023-04-12

Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула более 7,3 миллиарда долларов наличными и криптоактивами, что более чем на 800 миллионов долларов больше, чем в январе, сообщил адвокат компании в среду на слушаниях в американском суде по банкротству.

Адвокат FTX Энди Дитдерих заявил на судебном заседании в Делавэре, что компания начинает думать о своем будущем после нескольких месяцев усилий, направленных на сбор ресурсов и выяснение того, что пошло не так под руководством обвиняемого экс-основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.

"Ситуация стабилизировалась, и пожар в мусорной корзине потушен", - сказал Дитдерих.

FTX подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года после того, как трейдеры за три дня вывели с платформы 6 миллиардов долларов, а конкурирующая биржа Binance отказалась от сделки по спасению.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подробно рассказал о ненадлежащих переводах средств и плохой отчетности на рухнувшей криптобирже, назвав это "полным провалом" системы контроля.