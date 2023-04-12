"Было бы плохо по отношению к серьезной работе, которую вы все здесь делаете, продолжать делиться ею на платформе, которая ассоциирует федеральную хартию для общественных СМИ с отказом от редакционной независимости или стандартов", - сказал генеральный директор NPR Джон Лансинг в электронном письме сотрудникам, объясняя это решение.
Twitter, владельцем которого является Элон Маск, работает над тем, чтобы подорвать доверие к NPR, говорится в сообщении.
Организационные аккаунты NPR больше не будут активны в Twitter, поскольку платформа предпринимает действия, подрывающие доверие к нам, ложно подразумевая, что мы не являемся редакционно независимыми", - говорится в заявлении NPR в среду.
На прошлой неделе Твиттер назвал основной аккаунт NPR "связанным с государством СМИ США". Клеймо "СМИ, связанные с государством" также используется для обозначения СМИ, управляемых или находящихся под сильным влиянием авторитарных правительств, например, в России или Китае.
Политика Twitter определяет, что аккаунты СМИ, связанных с государством, - это аккаунты, в которых "государство осуществляет контроль над редакционным контентом через финансовые ресурсы, прямое или косвенное политическое давление и/или контроль над производством и распространением".
NPR прекратит делиться контентом в Твиттере, объявила компания в среду
Международная медиа-компания заявила, что категоризация - сначала как "СМИ, связанные с государством США", а затем как "СМИ, финансируемые правительством" - побудила ее прекратить публикацию "свежего контента на 52 официальных каналах Twitter".
"Было бы плохо по отношению к серьезной работе, которую вы все здесь делаете, продолжать делиться ею на платформе, которая ассоциирует федеральную хартию для общественных СМИ с отказом от редакционной независимости или стандартов", - сказал генеральный директор NPR Джон Лансинг в электронном письме сотрудникам, объясняя это решение.
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