NPR прекратит делиться контентом в Твиттере, объявила компания в среду

"Было бы плохо по отношению к серьезной работе, которую вы все здесь делаете, продолжать делиться ею на платформе, которая ассоциирует федеральную хартию для общественных СМИ с отказом от редакционной независимости или стандартов", - сказал генеральный директор NPR Джон Лансинг в электронном письме сотрудникам, объясняя это решение.



Twitter, владельцем которого является Элон Маск, работает над тем, чтобы подорвать доверие к NPR, говорится в сообщении.



Организационные аккаунты NPR больше не будут активны в Twitter, поскольку платформа предпринимает действия, подрывающие доверие к нам, ложно подразумевая, что мы не являемся редакционно независимыми", - говорится в заявлении NPR в среду.



На прошлой неделе Твиттер назвал основной аккаунт NPR "связанным с государством СМИ США". Клеймо "СМИ, связанные с государством" также используется для обозначения СМИ, управляемых или находящихся под сильным влиянием авторитарных правительств, например, в России или Китае.



Политика Twitter определяет, что аккаунты СМИ, связанных с государством, - это аккаунты, в которых "государство осуществляет контроль над редакционным контентом через финансовые ресурсы, прямое или косвенное политическое давление и/или контроль над производством и распространением".