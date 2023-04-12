В Нью-Йорке назван первый в истории «крысиный царь»

Адамс добавил: "У Кэти есть знания, стремление, опыт и энергия, чтобы отправить крыс на покой и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка".



Мэр также объявил о выделении 3,5 миллионов долларов на борьбу с крысами в Гарлеме. Эти деньги пойдут на финансирование новых методов и новых сотрудников для проверки, уничтожения и очистки общественных мест.



"Он ненавидит крыс. Я ненавижу крыс. Каждый житель Нью-Йорка ненавидит крыс", - сказал Корради. "Крысы жестоки, но жители Нью-Йорка еще жестче".



Корради, бывший учитель начальной школы и эксперт по землепользованию, специализирующийся на устойчивом развитии городов, был выбран из 900 претендентов. "Судьба звала. Видите ли, у меня долгая история с крысами", - сказала она.



В детстве, по словам Корради, она проводила кампании по борьбе с крысами в своем районе, а ранее она работала координатором садов в Бруклинском ботаническом саду.



Она пообещала немедленно взяться за уборку мусора, отходов и пищевых отходов там, где процветают крысы. Она также будет решать, какие новые средства следует использовать городу для избавления от крыс.