Адамс добавил: "У Кэти есть знания, стремление, опыт и энергия, чтобы отправить крыс на покой и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка".
Мэр также объявил о выделении 3,5 миллионов долларов на борьбу с крысами в Гарлеме. Эти деньги пойдут на финансирование новых методов и новых сотрудников для проверки, уничтожения и очистки общественных мест.
"Он ненавидит крыс. Я ненавижу крыс. Каждый житель Нью-Йорка ненавидит крыс", - сказал Корради. "Крысы жестоки, но жители Нью-Йорка еще жестче".
Корради, бывший учитель начальной школы и эксперт по землепользованию, специализирующийся на устойчивом развитии городов, был выбран из 900 претендентов. "Судьба звала. Видите ли, у меня долгая история с крысами", - сказала она.
В детстве, по словам Корради, она проводила кампании по борьбе с крысами в своем районе, а ранее она работала координатором садов в Бруклинском ботаническом саду.
Она пообещала немедленно взяться за уборку мусора, отходов и пищевых отходов там, где процветают крысы. Она также будет решать, какие новые средства следует использовать городу для избавления от крыс.
В Нью-Йорке назван первый в истории «крысиный царь»
Кэтлин Корради была назначена директором по борьбе с грызунами. "Вы увидите много меня и гораздо меньше крыс", - сказала Корради в среду после того, как ее представил мэр Эрик Адамс.
Адамс добавил: "У Кэти есть знания, стремление, опыт и энергия, чтобы отправить крыс на покой и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка".
-
-
-
-
21:50
Иван Ободов
В штате Мэн упали метеориты, музей предлагает вознаграждение в 25 тысяч долларов за камень
Необычно яркий огненный шар можно было увидеть средь бела дня около полудня в субботу, сказал Дэррил Питт, председатель отдела метеоритов в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн в Бетеле.
-
21:48
Иван Ободов
Пожар в Нью-Джерси охватил 6 квадратных миль Сосновых степей штата
Пожарные в Нью-Джерси столкнулись с 200-футовым (60-метровым) пламенем, когда они боролись с лесным пожаром, пронесшимся через 6 квадратных миль сосновых пустошей штата, вызвав дождем тлеющие угли и вызвав эвакуацию, но никто не пострадал.
-
21:46
Иван Ободов
Более 2000 жителей штата Индиана получили приказ эвакуироваться после пожара на заводе по переработке отходов
Более 2 000 жителей находятся под приказом об эвакуации после того, как во вторник днем на заводе по переработке отходов в штате Индиана вспыхнул крупный пожар, сообщили официальные лица.