Более 2000 жителей штата Индиана получили приказ эвакуироваться после пожара на заводе по переработке отходов

21:46 2023-04-12

Более 2 000 жителей находятся под приказом об эвакуации после того, как во вторник днем на заводе по переработке отходов в штате Индиана вспыхнул крупный пожар, сообщили официальные лица.

Всем жителям в радиусе полумили от завода в Ричмонде, штат Индиана, было приказано эвакуироваться из-за "крупного промышленного пожара", сообщили местные власти.

Зона эвакуации затрагивает примерно 2 011 жителей, по словам представителя Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн.

Все, кто находится с подветренной стороны от места происшествия, должны укрыться на месте, по словам чиновников.

"Дым определенно токсичен", - сказал журналистам во время пресс-брифинга маршал пожарной охраны штата Индиана Стивен Джонс. "Мы не хотим, чтобы жители находились в дыму. По мере изменения ветра мы можем изменить направление эвакуации".

По словам начальника пожарной охраны Ричмонда Тима Брауна, пожарный, прибывший на место происшествия, повредил лодыжку, упав в овраг. Ему была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего он был отпущен.