Более 2000 жителей штата Индиана получили приказ эвакуироваться после пожара на заводе по переработке отходов

Всем жителям в радиусе полумили от завода в Ричмонде, штат Индиана, было приказано эвакуироваться из-за "крупного промышленного пожара", сообщили местные власти.



Зона эвакуации затрагивает примерно 2 011 жителей, по словам представителя Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн.



Все, кто находится с подветренной стороны от места происшествия, должны укрыться на месте, по словам чиновников.



"Дым определенно токсичен", - сказал журналистам во время пресс-брифинга маршал пожарной охраны штата Индиана Стивен Джонс. "Мы не хотим, чтобы жители находились в дыму. По мере изменения ветра мы можем изменить направление эвакуации".

По словам начальника пожарной охраны Ричмонда Тима Брауна, пожарный, прибывший на место происшествия, повредил лодыжку, упав в овраг. Ему была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего он был отпущен.