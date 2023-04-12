Пожар в Нью-Джерси охватил 6 квадратных миль Сосновых степей штата

Пожар в Манчестере, недалеко от объединенной базы Макгуайр-Дикс-Лейкхерст, заставил эвакуировать около 170 домов в конце вторника, а полиция и пожарные ходили от дома к дому и просили людей найти временное убежище в близлежащей средней школе.

В среду вертолеты наполняли большие емкости водой из близлежащего озера и сбрасывали ее на пламя.



"Мы видели красное зарево в небе, и каждый раз, когда ветер менялся, становилось хуже", - сказал Джейсон Силеника, который живет в ближайшем к пожару районе.

Его жена, Синтия Тьемпер, сказала, что горящие угли падали на их задний двор во вторник вечером, поэтому они решили эвакуироваться еще до того, как пожарные постучали в их дверь в 10:45 вечера.



"Мы ушли так быстро, что я даже не взяла с собой носки", - сказала она. "Это было так: "Ты бери собаку, я возьму это и пойдем". Когда мы вернулись сюда сегодня утром и увидели, что все по-прежнему здесь, это было похоже на то, что молитвы были услышаны".