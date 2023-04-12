В штате Мэн упали метеориты, музей предлагает вознаграждение в 25 тысяч долларов за камень

НАСА сообщило, что падение метеорита было замечено на радаре - впервые для штата Мэн - а очевидцы слышали звуковые удары.



По словам Питта, музей хочет пополнить свою коллекцию лунных и марсианских камней, поэтому первый охотник за метеоритами, который доставит экземпляр весом 1 килограмм (2,2 фунта), получит приз в размере 25 000 долларов.



По словам Питта, тот факт, что радар зафиксировал огненный спуск, гарантирует, что метеориты можно найти на земле.



"Чем больше людей будут знать об этом, тем больше людей будут искать - и тем больше вероятность обнаружения", - сказал Питт в среду.