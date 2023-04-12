НАСА сообщило, что падение метеорита было замечено на радаре - впервые для штата Мэн - а очевидцы слышали звуковые удары.
По словам Питта, музей хочет пополнить свою коллекцию лунных и марсианских камней, поэтому первый охотник за метеоритами, который доставит экземпляр весом 1 килограмм (2,2 фунта), получит приз в размере 25 000 долларов.
По словам Питта, тот факт, что радар зафиксировал огненный спуск, гарантирует, что метеориты можно найти на земле.
"Чем больше людей будут знать об этом, тем больше людей будут искать - и тем больше вероятность обнаружения", - сказал Питт в среду.
В штате Мэн упали метеориты, музей предлагает вознаграждение в 25 тысяч долларов за камень
Необычно яркий огненный шар можно было увидеть средь бела дня около полудня в субботу, сказал Дэррил Питт, председатель отдела метеоритов в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн в Бетеле.
НАСА сообщило, что падение метеорита было замечено на радаре - впервые для штата Мэн - а очевидцы слышали звуковые удары.
-
-
-
-
21:48
Иван Ободов
Пожар в Нью-Джерси охватил 6 квадратных миль Сосновых степей штата
Пожарные в Нью-Джерси столкнулись с 200-футовым (60-метровым) пламенем, когда они боролись с лесным пожаром, пронесшимся через 6 квадратных миль сосновых пустошей штата, вызвав дождем тлеющие угли и вызвав эвакуацию, но никто не пострадал.
-
21:46
Иван Ободов
Более 2000 жителей штата Индиана получили приказ эвакуироваться после пожара на заводе по переработке отходов
Более 2 000 жителей находятся под приказом об эвакуации после того, как во вторник днем на заводе по переработке отходов в штате Индиана вспыхнул крупный пожар, сообщили официальные лица.
-