Италия ввела огромные штрафы за вандализм в отношении памятников и культурных объектов

Законопроект, за который выступает министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, был предложен после серии актов вандализма со стороны экологических активистов по всей Европе.

Ранее в этом месяце активисты, протестующие против ископаемых видов топлива, окрасили воду в черный цвет в культовом римском фонтане Barracia у подножия Испанской лестницы.



"Нападения на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем", - сказал Санджулиано в заявлении во вторник. "Для его устранения необходимо вмешательство высокоспециализированного персонала и использование очень дорогостоящих машин".



"Тот, кто совершает эти действия, должен взять на себя и финансовую ответственность", - добавил он.