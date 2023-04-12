Италия ввела огромные штрафы за вандализм в отношении памятников и культурных объектов

21:54 2023-04-12

Кабинет министров Италии во вторник одобрил законопроект о штрафе вандалов, наносящих ущерб памятникам или другим культурным объектам, на сумму до 60 000 евро (около 65 000 долларов США).

Законопроект, за который выступает министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, был предложен после серии актов вандализма со стороны экологических активистов по всей Европе.

Ранее в этом месяце активисты, протестующие против ископаемых видов топлива, окрасили воду в черный цвет в культовом римском фонтане Barracia у подножия Испанской лестницы.

"Нападения на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем", - сказал Санджулиано в заявлении во вторник. "Для его устранения необходимо вмешательство высокоспециализированного персонала и использование очень дорогостоящих машин".

"Тот, кто совершает эти действия, должен взять на себя и финансовую ответственность", - добавил он.