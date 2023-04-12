3 альпиниста пропали без вести после падения на Эвересте

Они провалились в трещину глубиной около 50 метров (160 футов) в среду утром, когда двигались к первому лагерю на самой высокой горе в мире, сказал Юбрадж Хативада из Департамента альпинизма Непала.



По его словам, спасательный вертолет пытается найти их, в то время как спасатели ведут поиски пешком.



В этом районе находится ледопад Кхумбу, постоянно меняющийся ледник с глубокими расщелинами и огромными нависающими льдами, которые могут быть размером с 10-этажный дом. Он считается одним из самых сложных и запутанных участков восхождения на вершину.



В 2014 году кусок ледника откололся от горы, вызвав ледяную лавину, которая убила 16 гидов-шерпов, поднимавших на гору снаряжение клиентов. Это была одна из самых смертоносных катастроф в истории восхождения на Эверест.



Сотни иностранных альпинистов и примерно столько же непальских гидов и помощников, как ожидается, попытаются взойти на гору высотой 8 849 метров (29 032 фута) во время основного сезона восхождений, который начался в марте и закончится в конце мая.