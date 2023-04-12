Полиция раскрыла крупную операцию по контрабанде огнестрельного оружия из США в Канаду

Арестованные лица, которым предъявлено в общей сложности 422 уголовных обвинения, предстанут перед судом Торонто в пятницу, говорится в заявлении полиции. Власти утверждают, что эти люди занимались незаконной продажей огнестрельного оружия в Торонто и прилегающих районах.



По данным 2020 года, уровень убийств с применением огнестрельного оружия в Канаде в разы ниже, чем в Соединенных Штатах, но все же выше, чем в других богатых странах, и продолжает расти. Большинство пистолетов, используемых в преступлениях в Онтарио, самой густонаселенной провинции, ввозится контрабандой из США.



Правительство премьер-министра Джастина Трюдо пообещало бороться с преступностью с использованием огнестрельного оружия с помощью строгих мер контроля за оружием, включая национальное замораживание продажи, покупки или передачи ручного огнестрельного оружия на территории Канады.



По словам полицейской службы Торонто, из 173 изъятых единиц огнестрельного оружия большинство были ручными пулеметами. Большинство огнестрельного оружия было ввезено в Канаду контрабандой из Соединенных Штатов, а часть была произведена внутри страны, сказали в полиции.



Полиция также изъяла фентанил на сумму около 300 000 канадских долларов (222 700 долларов США) и кокаин на сумму около 190 000 канадских долларов.