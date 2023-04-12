Исследователи из Мичигана обнаружили в «Верхнем» озере затонувшие корабли 1914 года

Историческое общество по изучению кораблекрушений на Великих озерах объявило о находке в этом месяце после уточнения деталей с другими исследователями. Рик Микстер, член правления общества и морской историк, назвал находку "ярким событием в своей карьере".



"Это не только раскрыло главу в самом мрачном дне в истории лесозаготовок страны, но и показало команду историков, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы эти истории не были забыты", - сказал Микстер.



Суда, принадлежавшие компании Edward Hines Lumber Company, затонули в ледяном озере 18 ноября 1914 года, когда во время перевозки пиломатериалов из Бараги, штат Мичиган, в Тонаванду, штат Нью-Йорк, разразился шторм. Пароход C.F. Curtis буксировал баржи-шхуны Selden E. Marvin и Annie M. Peterson; все 28 человек на борту погибли.

Команда общества нашла затонувшее судно "Кертис" летом 2021 года, а "Марвин" - год спустя, в нескольких милях от первой находки.

По словам Кори Адкинса, директора по информационному наполнению и коммуникациям общества, организация имеет музей в Уайтфиш-Пойнт и регулярно проводит поиски затонувших судов, стремясь рассказать "потерянную историю всех Великих озер", уделяя особое внимание озеру Верхнее.