Сухая погода в США вызывает повышенную тревогу неконтролируемыми лесными пожарами

Национальная метеорологическая служба в Гранд-Рапидс выпустила предупреждение "красный флаг" с полудня до 20:00 среды, заявив, что условия благоприятны для возникновения пожаров в кустарниках: сухо, ветрено, тепло и много сухой растительности на земле,



"Будьте осторожны с любыми действиями, которые потенциально могут привести к возникновению лесного пожара", - говорится в сообщении метеорологической службы. "Кемпинг... грили на открытом воздухе... материалы для курения... бензопилы... и вездеходы - все они способны выбросить искры и разжечь опасный и разрушительный пожар".



За последние несколько дней в районе Лансинга было зарегистрировано несколько пожаров, включая возгорание травы во вторник вдоль Уптон Роуд в округе Клинтон. Пожар распространился по меньшей мере на 2 акра, и пожарным из четырех организаций потребовалось около 90 минут, чтобы потушить его, сообщила пожарная служба поселка Бат в своем сообщении на Facebook.



В среду пожарные отреагировали на сообщение о возгорании мульчи на Гранд Ривер Авеню в поселке Меридиан.