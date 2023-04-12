Сухая погода в США вызывает повышенную тревогу неконтролируемыми лесными пожарами

22:11 2023-04-12

В среду пожарные службы некоторых населенных пунктов ввели запрет на выжигание на открытом воздухе, ссылаясь на повышенную вероятность возникновения пожаров в кустарнике, вызванных сухостью, сильным ветром и теплыми температурами.

Национальная метеорологическая служба в Гранд-Рапидс выпустила предупреждение "красный флаг" с полудня до 20:00 среды, заявив, что условия благоприятны для возникновения пожаров в кустарниках: сухо, ветрено, тепло и много сухой растительности на земле,

"Будьте осторожны с любыми действиями, которые потенциально могут привести к возникновению лесного пожара", - говорится в сообщении метеорологической службы. "Кемпинг... грили на открытом воздухе... материалы для курения... бензопилы... и вездеходы - все они способны выбросить искры и разжечь опасный и разрушительный пожар".

За последние несколько дней в районе Лансинга было зарегистрировано несколько пожаров, включая возгорание травы во вторник вдоль Уптон Роуд в округе Клинтон. Пожар распространился по меньшей мере на 2 акра, и пожарным из четырех организаций потребовалось около 90 минут, чтобы потушить его, сообщила пожарная служба поселка Бат в своем сообщении на Facebook.

В среду пожарные отреагировали на сообщение о возгорании мульчи на Гранд Ривер Авеню в поселке Меридиан.