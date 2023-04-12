Дефицит бюджета США в марте составил 378 миллиардов долларов

По сравнению с дефицитом бюджета в размере $193 млрд в том же месяце прошлого года, согласно ежемесячному бюджетному отчету Казначейства. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали дефицит в размере 302 миллиардов долларов.



В результате мартовского дефицита бюджетный дефицит за год достиг $1,1 трлн, что на 65% больше, чем годом ранее. В этом году, согласно данным Казначейства, основными факторами дефицита стали более высокие суммы возврата индивидуальных налогов, поскольку Налоговая служба работает над значительным количеством необработанных деклараций, накопленных во время пандемии COVID-19, и более низкие доходы Федеральной резервной системы.



С поправкой на календарный эффект дефицит в марте составил $305 млрд. по сравнению с дефицитом в $187 млрд. в марте 2022 года. Это объясняется тем, что начало апреля выпало на выходные, в результате чего выплаты пособий были произведены 31 марта.



Нескорректированные поступления в прошлом месяце составили $313 млрд, что на 1% меньше, чем $315 млрд в марте 2022 года, а нескорректированные расходы составили $691 млрд, что на 36% больше, чем в том же месяце годом ранее.