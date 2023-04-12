Трамп подал иск против своего бывшего адвоката Майкла Коэна на сумму более 500 миллионов долларов

Трамп, который претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, 4 апреля признал себя невиновным по этому делу. Коэн может стать главным свидетелем в судебном процессе по этому делу, в центре которого стоит вопрос о выплате денег за уловку, которую он сделал перед выборами 2016 года порнозвезде, утверждающей, что она спала с Трампом.



В иске Коэн обвиняется в нарушении отношений адвокат-клиент с Трампом путем разглашения его "конфиденциальных сведений" и "распространения ложных сведений" в книгах, подкастах и выступлениях в СМИ.



В ней говорится, что Коэн неправомерно назвал Трампа "расистом" в своей книге "Нелояльный", написанной в 2020 году, и сфабриковал разговоры с Трампом.



Время выхода книги "Нелояльный", непосредственно перед президентскими выборами 3 ноября 2020 года, говорит о том, что ответчик намеревался неправомерно разгласить конфиденциальные сведения истца, когда это будет наиболее выгодно - и когда "Нелояльный" будет иметь наиболее разрушительный репутационный эффект", - говорится в иске.