Трамп, который претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, 4 апреля признал себя невиновным по этому делу. Коэн может стать главным свидетелем в судебном процессе по этому делу, в центре которого стоит вопрос о выплате денег за уловку, которую он сделал перед выборами 2016 года порнозвезде, утверждающей, что она спала с Трампом.
В иске Коэн обвиняется в нарушении отношений адвокат-клиент с Трампом путем разглашения его "конфиденциальных сведений" и "распространения ложных сведений" в книгах, подкастах и выступлениях в СМИ.
В ней говорится, что Коэн неправомерно назвал Трампа "расистом" в своей книге "Нелояльный", написанной в 2020 году, и сфабриковал разговоры с Трампом.
Время выхода книги "Нелояльный", непосредственно перед президентскими выборами 3 ноября 2020 года, говорит о том, что ответчик намеревался неправомерно разгласить конфиденциальные сведения истца, когда это будет наиболее выгодно - и когда "Нелояльный" будет иметь наиболее разрушительный репутационный эффект", - говорится в иске.
Трамп подал иск против своего бывшего адвоката Майкла Коэна на сумму более 500 миллионов долларов
Иск был подан после того, как Коэн, некогда верный "наладчик" Трампа, дал показания большому жюри на Манхэттене, которое позже предъявило Трампу обвинения по 34 уголовным статьям в фальсификации деловой документации.
Трамп, который претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, 4 апреля признал себя невиновным по этому делу. Коэн может стать главным свидетелем в судебном процессе по этому делу, в центре которого стоит вопрос о выплате денег за уловку, которую он сделал перед выборами 2016 года порнозвезде, утверждающей, что она спала с Трампом.
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22:44
Иван Ободов
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