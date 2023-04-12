США и Филиппины договорились о завершении «дорожной карты» по оказанию помощи в сфере безопасности

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что давние союзники, которые разделяют опасения по поводу все более настойчивого Китая, обсудили поставку "приоритетных оборонных платформ", что заставило Китай выразить беспокойство.



Платформы от радаров до беспилотников, военно-транспортные самолеты и системы береговой и противовоздушной обороны были представлены на так называемой встрече "2+2" в Вашингтоне, в которой также приняли участие государственный секретарь США Энтони Блинкен и филиппинские коллеги.



"Принятие дорожной карты помощи сектору безопасности в ближайшие месяцы будет направлять совместные инвестиции в модернизацию обороны и обеспечивать поставку приоритетных платформ в течение следующих 5-10 лет", - говорится в заявлении обеих сторон.



Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил на той же пресс-конференции, что обе стороны "удвоили" свою приверженность модернизации филиппино-американского альянса.