Италия ввела чрезвычайное положение из-за мигрантов

Чрезвычайное положение будет подкреплено первоначальным финансированием в размере 5 млн. евро ($5,45 млн.), заявило министерство по делам моря и гражданской обороны, и будет действовать в течение шести месяцев.



"Давайте проясним, мы не решаем проблему, решение может зависеть только от ответственного вмешательства Европейского Союза", - сказал Нелло Мусумечи, министр гражданской обороны.



Эта мера позволит правому правительству Джорджии Мелони быстрее репатриировать тех, кому не разрешено оставаться в Италии, усилив приказы об идентификации и высылке, сообщил источник в правительстве.



Правительство, находящееся у власти с октября, обещало ограничить массовую иммиграцию, но к настоящему времени в Италию прибыло около 31 300 мигрантов в 2023 году, по данным министерства внутренних дел, по сравнению с 7 900 за тот же период прошлого года.

В понедельник береговая охрана руководила спасательными операциями с участием двух лодок, на которых находилось в общей сложности 1200 человек, а благотворительные группы также присоединились к усилиям по спасению людей в море.