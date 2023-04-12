Биржа Binance проводит делистинг токенов цифровых активов TRON, Spell

Binance.US заявила, что этот шаг стал результатом периодического обзора, и что факторы, которые она регулярно рассматривает, могут включать объем торгов и ликвидность, изменения в профиле риска токена или свидетельства мошенничества или неэтичного поведения, среди прочих.



Токен TRON упал почти на 5% по отношению к доллару США после объявления, которое было опубликовано в Twitter и на сайте Binance.US, а гораздо меньший токен Spell упал более чем на 5%, согласно данным CoinMarketCap.



Оба токена будут исключены из листинга 18 апреля, говорится в сообщении Binance.US. Снятие средств с обоих токенов останется открытым, но торговля и депозиты будут закрыты.



Джастин Сан, основатель токена TRON, сообщил Reuters в текстовом сообщении, что последствия будут "относительно небольшими".



"Объем торгов Binance.US составляет менее $1 млн в день. Текущий объем торгов TRX составляет 400 миллионов долларов", - сказал Сун, используя тикерный символ токена. В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Суна в мошенничестве.