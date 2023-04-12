Binance.US заявила, что этот шаг стал результатом периодического обзора, и что факторы, которые она регулярно рассматривает, могут включать объем торгов и ликвидность, изменения в профиле риска токена или свидетельства мошенничества или неэтичного поведения, среди прочих.
Токен TRON упал почти на 5% по отношению к доллару США после объявления, которое было опубликовано в Twitter и на сайте Binance.US, а гораздо меньший токен Spell упал более чем на 5%, согласно данным CoinMarketCap.
Оба токена будут исключены из листинга 18 апреля, говорится в сообщении Binance.US. Снятие средств с обоих токенов останется открытым, но торговля и депозиты будут закрыты.
Джастин Сан, основатель токена TRON, сообщил Reuters в текстовом сообщении, что последствия будут "относительно небольшими".
"Объем торгов Binance.US составляет менее $1 млн в день. Текущий объем торгов TRX составляет 400 миллионов долларов", - сказал Сун, используя тикерный символ токена. В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Суна в мошенничестве.
Биржа Binance проводит делистинг токенов цифровых активов TRON, Spell
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance заявило, что удалит токены цифровых активов TRON и Spell со своей торговой платформы, что привело к резкому снижению цен на них в среду.
Binance.US заявила, что этот шаг стал результатом периодического обзора, и что факторы, которые она регулярно рассматривает, могут включать объем торгов и ликвидность, изменения в профиле риска токена или свидетельства мошенничества или неэтичного поведения, среди прочих.
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22:44
Иван Ободов
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