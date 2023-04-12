Более 400 мигрантов погибли при пересечении Средиземного моря, сообщило ООН

Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала 441 смерть мигрантов в период с января по март на самом смертоносном в мире миграционном маршруте, что, по ее словам, скорее всего, является заниженным показателем.

Около половины этих смертей были связаны с задержками в спасательных операциях под руководством государства, а в одном случае - с отсутствием какой-либо спасательной операции, говорится в сообщении.



"Продолжающийся гуманитарный кризис в центральном Средиземноморье нетерпим", - сказал генеральный директор МОМ Антониу Виторино. "С 2014 года на этом маршруте зарегистрировано более 20 000 смертей, и я боюсь, что эти смерти стали нормой. Государства должны отреагировать".



Тысячи преимущественно африканских мигрантов отправляются в опасное путешествие от берегов Ливии и Египта, часто на небольших надувных лодках, в поисках лучшей жизни в Европе. Этот "центральный" маршрут отличается от западного перехода из Марокко в Испанию.



Часто суда тонут, как в случае со смертельным кораблекрушением у южного итальянского региона Калабрия в конце февраля, в результате которого погибли по меньшей мере 72 мигранта.