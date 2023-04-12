Италия хочет стать первой страной, запретившей выращиваемое мясо

Законопроект, направленный на предотвращение появления нетрадиционных продуктов питания на итальянских столах, предполагает штраф до 65 000 долларов США за нарушения со стороны розничных торговцев или производителей.

Неважно, что культивируемое мясо - это только зарождающаяся технология, до появления на массовом рынке еще годы, если не десятилетия.

Гастро-националистический посыл Мелони может привлечь голоса сельскохозяйственных избирателей в этой одержимой едой стране, но если он будет принят в качестве закона, это может привести к усугублению более серьезной угрозы для продовольственной системы Италии: изменения климата.



Потепление в Европе более чем в два раза превышает среднемировой уровень, и две трети континента, включая Италию, пострадали от самой сильной засухи за последние 500 лет, вероятность которой, по мнению климатологов, в три-четыре раза увеличилась из-за глобального потепления.

После второй теплой и сухой зимы север Италии уже страдает от пересохших почв, что ставит под угрозу урожай риса и пшеницы в этом году. Арендованным виллам в Тоскане уже сказали, чтобы этим летом их бассейны были пустыми в ожидании еще большей засухи.