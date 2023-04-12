США потратили 5 миллиардов долларов на ускорение разработки новых вакцин против COVID

Инвестиции, получившие название "Проект NextGen" и впервые объявленные чиновниками Белого дома и HHS в интервью газете Washington Post, направлены на обеспечение лучшей защиты от коронавирусов, включая тот, который вызывает COVID-19, которые могут стать угрозой в будущем.



"Хотя наши вакцины по-прежнему очень эффективны в предотвращении серьезных заболеваний и смертей, они все меньше способны снижать инфекции и передачу вируса с течением времени", - сказал представитель Министерства здравоохранения.



"Новые варианты и потеря иммунитета со временем могут продолжать бросать вызов нашим системам здравоохранения в ближайшие годы".



Администрация президента Джо Байдена потратит минимум 5 миллиардов долларов на сотрудничество с частным сектором - подход, аналогичный проекту "Operation Warp Speed" при бывшем президенте Дональде Трампе, который ускорил разработку и распространение вакцин в 2020 году.



"Проект NextGen ускорит и упорядочит быструю разработку следующего поколения вакцин и методов лечения с помощью сотрудничества государственного и частного секторов", - сказал представитель администрации.