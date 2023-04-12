На Дальнем Востоке России произошло извержение вулкана, за которым последовало землетрясение

Вулкан Шивелуч начал извергаться сразу после полуночи и достиг крещендо примерно через шесть часов, извергнув облако пепла на площади 108 000 квадратных километров (41 700 квадратных миль), по данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.



Потоки лавы обрушились с вулкана, растопив снег и вызвав предупреждение о грязевых потоках вдоль близлежащего шоссе, а деревни были покрыты сугробами серого пепла глубиной до 8,5 сантиметров (3,5 дюйма), самыми глубокими за последние 60 лет. Фотографии показали облако, клубящееся над лесами и реками Дальнего Востока, и деревни, покрытые пеплом.



"Высота пепла достигала 20 километров, облако пепла двигалось на запад, и на близлежащие деревни выпал очень сильный пепел", - сказал Данила Чебров, директор Камчатского филиала Геофизической службы. "Вулкан готовился к этому не менее года... и процесс продолжается, хотя сейчас он немного успокоился", - сказал Чебров.

На огромном полуострове Камчатка, который вдается в Тихий океан к северо-востоку от Японии, проживает около 300 000 человек.