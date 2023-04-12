Создатель ChatGPT заявил, что готов заплатить до 20 000 долларов тому, кто найдет ошибки в его чат-боте

Во вторник в своем блоге OpenAI представила программу "Bug Bounty Program", которая предлагает людям сообщать об уязвимостях, ошибках или недостатках безопасности, которые они обнаружили в системах компании. Компания заявила, что будет предлагать денежные вознаграждения в размере от 200 долларов США за "несерьезные" находки до 20 000 долларов США за "исключительные находки".



OpenAI отметила, что запускает программу, потому что считает, что "прозрачность и сотрудничество" имеют решающее значение для устранения "уязвимостей и недостатков", которые появляются в любой сложной технологии.



Для управления процессом подачи заявок и получения вознаграждений OpenAI сотрудничает с Bugcrowd, платформой, которая соединяет компании с толпой исследователей безопасности.



Согласно странице OpenAI на Bugcrowd, новые заявки отклоняются или принимаются в течение двух часов. Семь уязвимостей уже были вознаграждены.



На странице Bugcrowd также указан ряд проблем, которые не будут вознаграждены, включая "Заставить модель говорить вам плохие вещи" и "Заставить модель написать для вас вредоносный код".



В прошлом месяце президент и соучредитель OpenAI Грег Брокман в своем твите намекнул на запуск программы такого типа.