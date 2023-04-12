Трамп раскритиковал Такера Карлсона на его собственном шоу

В интервью, вышедшем в эфир во вторник, не было ничего из той бравады, которую Карлсон демонстрировал, когда писал коллегам, что ненавидит Трампа "страстно" и считает его "демонической силой".

Ведущий Fox уступал бывшему президенту на каждом шагу и просто сдался, когда Трамп захватил послеарбитражный биллинг их дискуссии, чтобы выпустить в эфир очередной выпуск своего собственного "Шоу Трампа".

Карлсон был пассажиром на своем собственном интервью. Бывший президент вкратце рассказал об обвинении, утверждая, что он "не сделал ничего плохого", и заявив, что сотрудники суда на Манхэттене плакали и извинялись перед ним.

Остальная часть интервью прошла в практически бесконтрольных разглагольствованиях Трампа.

Перед тем как прерваться на рекламу в начале передачи, Карлсон признался зрителям, что, хотя он намеревался обсудить уголовное дело против Трампа, в интервью преобладал поток сознательных размышлений Трампа, которые касались внешней политики, его личного "слова на букву "н" (ядерная энергия) и того, насколько привлекательным он находит переводчика языка президента Китая Си Цзиньпина.