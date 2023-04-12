Южная Корея оштрафовала Google на 32 миллиона долларов за блокировку игр на конкурирующей платформе

Во вторник Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) заявила, что Google укрепил свое доминирующее положение на рынке и нанес ущерб доходам и ценности местного рынка приложений One Store как платформы, требуя от производителей видеоигр выпускать свои игры исключительно на Google Play в обмен на предоставление рекламы в приложении в период с июня 2016 года по апрель 2018 года.



Google заявила, что изучит окончательное решение KFTC, чтобы оценить дальнейшие действия. "Google вкладывает значительные средства в успех разработчиков, и мы с уважением не согласны с выводами KFTC", - заявил представитель компании.



KFTC заявила, что действия против американского технологического гиганта являются частью усилий правительства по обеспечению справедливых рынков.



Среди производителей игр, которых затронули действия Google, - Netmarble, Nexon и NCSOFT, а также другие небольшие компании, добавил антимонопольный регулятор.



В 2021 году КФТК оштрафовала Google более чем на 200 миллиардов вон за блокировку кастомизированных версий своей операционной системы Android.