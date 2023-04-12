Жестокая банда девочек-подростков терроризируют Колумбию 5-дневным грабежом

Как сообщает WUSA9, оперативная группа MPD по борьбе с угонами арестовала 17-летнего подростка и девочек в возрасте 13, 14 и 17 лет и предъявила им обвинения в совершении преступлений с понедельника по пятницу на прошлой неделе на северо-востоке и северо-западе округа Колумбия.



Подростки предположительно скрылись с места преступления после нападения и ограбления своих жертв, согласно пресс-релизу MPD, предоставленному Fox News Digital.



Представитель MPD сообщил местному изданию, что преступления закончились драматически, когда автомобиль подростков, на котором они скрылись, упал в канаву рядом с Медицинским центром Вашингтона, который находится на северо-востоке округа Колумбия.

Последние аресты происходят на фоне стремительного роста числа угонов автомобилей в столице страны, где, согласно статистике MPD, за прошедший год уже произошло 169 случаев угона. В 73% из них использовалось оружие.

Двадцать один человек был арестован в связи с инцидентами с угоном автомобилей, причем 57% таких арестов касались несовершеннолетних, по данным MPD.