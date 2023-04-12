Роберт Дауни-младший сыграет несколько ролей в шпионском сериале Пак Чхан-ука

Новые кадры знакомят с актерским составом во главе с Хоа Сюанде, Фредом Нгуен Ханом, Тоан Ле, Кы Дуен и Сандрой О, а также показывают звезду и исполнительного продюсера Роберта Дауни-младшего, который играет несколько ролей главных антагонистов. Тизер был показан сегодня эксклюзивно во время презентации потокового сервиса Max на площадке Warner Bros. Discovery в Лос-Анджелесе.



Согласно официальному логлайну HBO, "Сочувствующий" - это шпионский триллер и межкультурная сатира о борьбе полуфранцузского, полувьетнамского коммунистического шпиона в последние дни войны во Вьетнаме и его последующем изгнании в США.

Антагонисты Дауни представляют различные ветви американского истеблишмента, от конгрессмена округа Оранж до агента ЦРУ и голливудского кинорежиссера.



"В целом, это семисерийный сериал, действие которого происходит в 1975 году, сразу после войны во Вьетнаме", - сказал Парк в интервью IndieWire на красной дорожке "Золотых глобусов 2023", где он праздновал номинацию за "Решение уйти". "История рассказывает о вьетнамских беженцах, которые переехали в Лос-Анджелес, и об историях, связанных с этой средой.

В связи с контекстом, кастинг вращается вокруг большого разнообразия, особенно большого присутствия вьетнамцев и американцев вьетнамского происхождения".