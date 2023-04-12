Мел Гибсон сыграет главную роль в сериале о Джоне Уике

Фильм "Континенталь" - это первая работа Гибсона в телесериале после его эпизодической роли в недолговечной комедии 2004 года на канале ABC "Совершенные дикари".

Его участие в фильме "Континенталь" вызвало бурную реакцию в социальных сетях, когда о нем было объявлено, в основном из-за антисемитских высказываний актера и режиссера. Его отсутствие в трейлере несколько бросается в глаза, учитывая, что Гибсон - самый известный член актерского ансамбля.



Вот официальное описание: "Трехсерийный фильм расскажет о происхождении культового отеля для убийц, который является центральным элементом вселенной "Джона Уика", глазами и действиями молодого Уинстона Скотта, который попадает в адский пейзаж Нью-Йорка 1970-х годов, чтобы столкнуться с прошлым, которое, как он думал, осталось позади.

Уинстон прокладывает смертельно опасный путь через таинственный преступный мир отеля, пытаясь захватить отель, где он в конечном итоге займет свой будущий трон."