Ариана ДеБоуз станет ведущей церемонии вручения премии «Тони» в 2023 году

Церемония начнется в 20:00 по восточному времени и будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS, а также на потоковом сервисе Paramount+.



"Для меня было большой честью быть ведущим в прошлом году, и еще большей честью для меня было получить приглашение вернуться! Я с нетерпением жду возможности отпраздновать этот невероятный сезон и людей, которые делают эту работу", - сказал ДеБоуз. "За то, чтобы привнести в магию премии "Тони" немного городского колорита!".



ДеБоуз, обладательница премии "Оскар" за "Вестсайдскую историю" и театральный ребенок в душе, должна быть нелегкой после того, как она исполнила вирусный вступительный номер на церемонии вручения премии BAFTA в этом году.

Ее выступление стало данью уважения женщинам в зале и включало попурри из песен "Sisters Are Doin' It for Themselves", "We Are Family" и оригинального рэпа, в котором были названы все женщины-номинанты.

Вот некоторые из бессмертных слов: "Анджела Бассетт сделала это, Виола Дэвис мой "Король женщин" / Бланшетт, Кейт, ты гений, и Джейми Ли, ты - все мы!".