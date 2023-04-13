Daily Express: житель Северной Ирландии нашел на улице документы с указаниями по визиту Байдена

00:01 2023-04-13

Издание Daily Express сообщает, что житель Северной Ирландии нашел на улице документы, касающиеся визита Джо Байдена.

По информации местной полиции, это были оперативные указания, связанные с прибытием американского президента.

Из-за этого инцидента начато полицейское расследование, поскольку в полиции сочли данный случай нарушением безопасности.

Джо Байден прибыл в Северную Ирландию 11 апреля, его визит продлится до 14 апреля. Президент США посетит Дублин, графства Лаут и Мейо.

Визит Байдена в Северную Ирландию начался со скандала. В аэропорту Белфаста он отодвинул в сторону Риши Сунака на глазах у журналистов.