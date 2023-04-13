Space News: Китай планирует протаранить астероид, чтобы испытать планетарную защиту

Это околоземный астероид 2019 VL5, его диаметр составляет около 30 метров.

В 2025 году китайские специалисты планируют запустить аппарат для тарана астероида на ракете «Чанчжэн-3В».

Скорость столкновения аппарата с астероидом составит 6,4 км/с. Предполагается, что после этого скорость небесного тела изменится на 5 см/с.

Одновременно с ударным зондом будет запущен аппарат для ведения наблюдения за столкновения с расстояния в 30 км.

Первым астероида достигнет аппарат-наблюдатель, который оценит его топографию и другие характеристики.