Space News: Китай планирует протаранить астероид, чтобы испытать планетарную защиту

Это околоземный астероид 2019 VL5, его диаметр составляет около 30 метров.
В 2025 году китайские специалисты планируют запустить аппарат для тарана астероида на ракете «Чанчжэн-3В».
Скорость столкновения аппарата с астероидом составит 6,4 км/с. Предполагается, что после этого скорость небесного тела изменится на 5 см/с.
Одновременно с ударным зондом будет запущен аппарат для ведения наблюдения за столкновения с расстояния в 30 км.
Первым астероида достигнет аппарат-наблюдатель, который оценит его топографию и другие характеристики.