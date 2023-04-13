В Кении разоблачили шахматиста, который выдавал себя за женщину ради призовых

Мужчине очень нужны были деньги, а призовой фонд турнира составлял 3815 долларов. Он решил побороться за эту сумму.

Чтобы выдать себя за женщину, кениец надел нибаб, закрывающий все лицо и оставляющий только узкую прорезь для глаз.

На протяжении всего турнира он не произнес ни слова, а на любые вопросы отвечал письменно.

Подозрения вызвали обувь мужчины и его походка. Из-за этого организаторы турнира попросили его предъявить удостоверение личности и в итоге разоблачили.

За время участия в турнире до дисквалификации кениец выиграл у чемпионов из своей страны и из Уганды.