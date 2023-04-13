Зеленский требует от Запада конфискации российских активов

«Россия должна ощутить всю цену своей агрессии», — сказал он.

По словам Зеленского, необходимо реально конфисковать активы России и Центрального банка России, чтобы можно было восстановить жизнь в Украине.

Это была бы «миротворческая мера», так как она имеет и сдерживающий эффект.

«Должен быть выработан конкретный механизм использования замороженных активов, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Россией», — заявил Зеленский.

Основными причинами, по которым Запад не решается идти на конфискацию активов России остаются юридические проблемы и практические препятствия.

Были замечены и политические риски. Например, есть опасения, что такие страны, как Россия и Китай, могут создать альтернативную международную финансовую систему в ответ на экспроприации.