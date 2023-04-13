Маляр: Украина сохранила основные военные планы, несмотря на утечку документов

Таким образом, риск утечки информации «очень минимален» в отношении наиболее важных вопросов войны.

С аналогичными заявлениями выступили и официальные лица США, но классифицировали разглашение документов, содержащих секретную информацию не только об Украине, но и о Южной Корее, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, как «серьезное» происшествие.

Высокопоставленные чиновники в США изо всех сил пытаются остановить утечку данных, которая позволила распространить конфиденциальные материалы в социальных сетях и на веб-сайтах.