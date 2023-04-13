Молдове требуются сотни миллионов на модернизацию вооруженных сил

«Отправной точкой для изменения общественного мнения относительно развития оборонного сектора, конечно же, стал шок февраля 2022 года», — заявил госсекретарь Валериу Мия на форуме по национальной безопасности в Кишиневе в среду.

«Время романтики с мечтой о вечном покое» закончилось. «По нашему мнению, на модернизацию вооруженных сил необходимо 250 миллионов евро», - подчеркнула глава МИД.

Молдова является одной из беднейших стран Европы и стремится вступить в Европейский союз (ЕС).

С февраля страной с населением 2,5 миллиона человек управляет проевропейское правительство.