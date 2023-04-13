Pernod Ricard возобновил экспорт водки Absolut в Россию

Экспорт в Россию компании Pernod Ricard, у которой только дистрибьюторский бизнес в этой стране, был приостановлен вскоре после начала конфликта на Украине, заявил представитель группы.

Вторая в мире компания по производству спиртных напитков продолжала свою деятельность в течение нескольких месяцев, полагаясь на свои акции, добавил он.

Затем экспорт увеличился в последнем квартале 2022 года, когда запасы закончились.

В Швеции несколько политиков, в том числе правое большинство, были удивлены решением французской группы, владельца флагмана шведского алкоголя.

Депутаты осудили «моральный крах» или иронизировали по поводу «абсолютно путинского» выбора.

В пресс-релизе Pernod Ricard уточняется, что компания «резко сократила экспорт в Россию, чтобы защитить свои местные команды и обеспечить экономическую жизнеспособность своего дистрибьюторского филиала» в соответствии с российским законодательством и международными санкциями против Москвы.

Pernod Ricard утверждает, что сохранение деятельности в России позволило избежать обвинений в «преднамеренном банкротстве» и «защитить свои команды от любой уголовной ответственности».