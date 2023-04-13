Экс-супруг Самбурской Дыцевич женился и завел ребенка в тайне ото всех

Информация о том, что бывший муж Настасьи Самбурской Кирилл Дыцевич женился и завел ребенка, просочилась через одну из фангрупп актера.

Поклонники опубликовали в Сети семейное фото звезды экрана.

Напомним, что Дыцевич и Самбурская не прошли испытание семейной жизнью, пробыв в браке всего 2 месяца.

По словам актрисы, перед тем как уйти от мужа, она с ним серьезно поссорилась. Супруг назвал возлюбленную падшей женщиной, подняв на нее руку.

Появившийся снимок актера в общем доступе показал, что у "скандалиста" есть сын Марсель, которого ему подарила коллега Кристина Вайнас.

Кирилл расписался с Кристиной еще в прошлом году в тайне от посторонних глаз.