Apple не будет больше закупать в РФ вольфрам, золото и тантал

Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что американская компания "Apple" не будет больше закупать в Российской Федерации вольфрам, золото и тантал, о чем информирует издание "Коммерсант".

Корпорация вынуждена была отказаться от сотрудничества с Россией с целью закупки ценных металлов по настоянию властей США.

Известно, что пока в "Apple" все еще доставляют сырье завода "Молирен", находящегося в Подмосковье.

Стоит отметить, компания "Samsung" (ЮжнаяКорея) не отказалась от использования российских металлов для своего производства.

Издание "Газета.ру" сообщает, что большая часть сырья российского завода поставляется в такие государства, как Казахстан, Индия, Китай.