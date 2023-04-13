Победить проволочника: что предпринять, чтобы избавить картофель от вредителя

Как бороться с таким вредителем, как проволочник, если химию применять не хочется? Подходы должны быть комплексными.

Перекопка

Обязательно перекапывать землю весной и осенью. Личинки и куколки жука погибнут в итоге от жары или холода. В процессе культивации нужно внести аммиачные подкормки: сульфат аммония и селитру.

Корни пырея, где любит селиться вредитель, нужно выкапывать и выбрасывать. По возможности - собирать жуков и кладки их яиц. Раз в 2 года нужно известковать почву.

Ловить на приманки

С ранней весны до поздней осени нужно раскладывать приманки для вредителя. Например, в выкопанные заранее ямки заложить солому, сено либо подвяленную траву.

Прикрыть доской либо шифером. Через пару-тройку дней туда стянутся личинки, находящиеся в радиусе нескольких месяцев, и их вместе с соломой нужно сжечь.

Еще один вариант приманки - картофельная. Для этого нужно разрезать клубни на несколько частей, надеть на полученные кусочки проволоку и закопать в землю на 10 см. Через несколько дней достать и опустить в кипяток. Личинки погибнут.

Ловить в банку

Для этого в поллитровые или литровые стеклянные банки положить куски сырого картофеля, моркови либо свеклы. Прикопать в огороде до горловины в теневом месте. С помощью одной такой ловушки можно поймать вредителя с площади 10 кв. м.

Просматривать и освобождать ловушки нужно примерно раз в 5 дней.

Угощать квасом

В борьбе с проволочником поможет домашний квас на ржаном хлебе. Его можно заменить даже кусочками ржаного хлеба. Как применять? Положить в чулок осадок кваса или куски ржаного хлеба, закопать на зараженном участке, оставив кончик чулка на поверхности.

Через три дня ловушку можно достать и уничтожить вредителя.