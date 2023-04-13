Агроном Анастасия Коврижных рассказала о лучших сортах брусники для выращивания на даче

Оказывается, выращивать бруснику можно на собственном огороде. Пока это еще в диковинку и не на каждом участке встретишь брусничные кусты.

Однако интерес к разведению этих ягод на даче постоянно растет. Первым делом определитесь с сортом, который подойдет вам больше всего.

Опытный эксперт предложил проверенные надежные виды, которые уже показали хороший результат.

Koralle

Растет компактно, куст шаровидной формы, и в высоту и в ширину составляет по 30 см. Цветение наблюдается два раза - в мае и июле. Соответственно плодоносит растение в июле и сентябре.

Red Pearl

Низенькие кустики до 25 см в высоту и 25 см в диаметре. Цветение и плодоношение двукратное за сезон, как и в предыдущем случае.

Erntesegen

Этот сорт вырастает объемным и раскидистым, куст может дорасти до 40 см. Ягоды очень крупные, сорт считается самым крупноплодным из всех разновидностей брусники.

Хорошие сорта низкорослых растений - Костромская розовая, Masovia.

Выращивать бруснику можно в холодных регионах где суровые зимы. Ягодник выдерживает без укрытия температуру до -30 градусов.