Знающий садовод рассказал о хорошей подкормке для получения сладкой вишни

Первое, что нужно вносить ранней весной, это азотное удобрение.

Оно позволит растению поскорее встать на ноги после зимы и нарастить пышную зелень, что необходимо для дальнейшего развития вишни.

Вторая подкормка предполагает внесение калия и фосфора. На 10 л воды добавляет 35 г суперфосфата, 20 г сульфата калия, 2-3 стакана золы.

Если вы не подкармливали растение после зимы азотом, то берите комплексное удобрение с подходящим составом.

Пример хорошего варианта: суперфосфат - 25 г, мочевина - 15 г, сульфат калия - 15 г, вода - 10 л.

Когда нужно улучшит вкус ягод, применяйте гумат калия на 10 л воды.

Второй способ, который тоже сделает вишню слаще - 1 г янтарной кислоты на 10 л воды.

Чтобы завязи на дереве не обсыпались, сделайте профилактику: 2 г бора на одно десятилитровое ведро воды.