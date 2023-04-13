Супруг Ахеджаковой Персиянинов заявил, что актриса не уедет из РФ на фоне обвинений в госизмене

Муж Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов в интервью изданию "Абзац" сообщил, что артистка находится дома и никуда из России выезжать не собирается.

Персиянинов отметил, что его жене требуется время и терпение, чтобы научиться принимать спокойно выпады в свой адрес.

Супруг актрисы заверил, что обвинения в ее адрес не станут причиной отъезда знаменитости за границу.

Пару дней назад появилась информация о поступлении в прокуратуру РФ заявления от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина с требованием признать Ахеджакову иностранным агентом и возбудить против нее несколько уголовных дел, одно из которых по обвинению в госизмене.