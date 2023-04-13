Психолог посоветовал, что делать, если будущее представляется абсолютно безнадёжным

Американский психолог Мартин Селигман отмечает, что ежедневно около 50% мыслей в голове человека занимают переживания, надежды и тревоги о событиях, которые еще не произошли, но могут произойти в будущем.

Позитивные мысли о будущем дают энергию жить, наполняют жизнь смыслом. А если будущее выглядит безнадежно, и способы это изменить не просматриваются, то у человека опускаются руки, теряется смысл жизни.

Мысли о беспросветном будущем несут опасность

Согласно исследованиям, бесперспективность имеет прямую связь с риском самоубийств.

При таком отношении к жизни люди, начиная со среднего возраста, гораздо чаще имеют серьезные проблемы с психическим и физическим здоровьем, чем оптимисты.

Часто к чувству безысходности и безнадежности приводят крупные финансовые потери, потеря бизнеса. Это может сильно подорвать здоровье человека.

Что делать с безнадегой?

Люди, попавшие в безнадежную ситуации, в большинстве случаев, страдают и ничего не предпринимают, покорившись судьбе – их психологическое состояние только усугубляется. А зря!

Психологи рекомендуют: если вы не можете изменить ситуацию, то срочно меняйте отношение к ней. Поменять образ мышления вполне под силу каждому. Со временем безнадега сломает его и угробит здоровье – станет только хуже.

1. Используйте «технику спора»

Необходимо представить самое худшее развитие событий. Затем проанализировать все хорошенько и поискать нестыковки и изъяны – как бы оспорить.

Так можно доказать самому себе, что будущее может развиваться по разным сценариям, и развитие событий в негативном ключе менее реалистично, чем в позитивном.

Поэтому всегда нужно оспаривать свои пессимистические взгляды фактами.

2. Измените цели

Воспринимайте возникшие ограничения как возможности.

Например, сложившаяся ситуация вас ограничила и не дает реализовать то, что было задумано.

Не давайте безнадеге взять верх – ставьте менее амбициозные (может быть даже совсем мелкие цели) и достигайте их.

Придет время, и вы воспользуетесь этими достижениями себе во благо.

Главное, жизнь перестанет выглядеть безнадежной.