Дачный эксперт рассказал о правилах высаживания чеснока весной в открытом грунте

Погода - главный ориентир для ранних весенних посадок овощных культур, включая чеснок. Делать это можно уже в апреле, если земля нагрета минимум до 3-5 градусов, а снега уже не осталось.

По лунному календарю лучшими днями для высевания раннего чеснока будут 7-9 апреля, 17-18 апреля, 6-9 мая, 13-15, 17 мая.

За две недели до задуманной даты посадки готовим посадочное место. Грядку удобряем минеральным комплексом. Например, вносим нитроаммофоску. Создаем воздушный, пористый грунт.

Семенной материал обрабатываем перед посевом. Замочите на некоторое время зубки в розовом растворе марганцовки, подойдет и теплая вода с фунгицидом для дезинфекции семян.

Делаем на грядке неглубокие борозды, между ними должно быть около 30 см. Лунки формируем в 2-3 см глубиной с интервалом в 5 см. Перед посевом землю поливаем.