Жители Калуги массово обращаются в полицию из-за сильного грохота в городе

Пугающее и непонятное происшествие произошло сегодня в Калуге.

Горожане массово звонят в полицию, жалуясь на сильный грохот, от которого сотрясаются окна и стены домов.

Свидетели происшествия утверждают, что грохот раздавался в центре города и на Правом берегу в районе 11:15 по московскому времени.

Ударная волна на Правобережье привела к тому, что тряслись окна и стены близлежащих строений.

В настоящее время непонятно, что именно произошло в Калуге. Местные стражи порядка работают в этом направлении, выясняя детали произошедшего.