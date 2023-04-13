Дачный эксперт объяснил серкет образования мощных здоровых корней у рассады

Слабая корневая система отражается на всех остальных частях растения, плохо растут стебли, листья, не формируются завязи.

Правильные подкормки усилят вашу рассаду, начиная с корней, и позволят растениям накопить пышную зеленую массу.

Первый раз подкармливаем при образовании 2-3 полноценных листков, или же после пикирования. Важно дать растениям фосфор и калий. Фосфор особенно нужен корням.

Калий требуется для хорошего иммунитета и синтеза белков, он помогает противостоять стрессам. Берите монокалий фосфат из расчета 10 г на 10 л воды.

Вторую подкормку проводим с участием азота, который поможет наращивать зеленую массу. Применяем аммиачную селитру в виде жидкого удобрения, готовим так: 10 г вещества на 10 л воды.

Калий и фосфор тоже входят во вторую подкормку.

Магний вносим в третью подкормку, добавляя его к азоту, фосфору и калию.

Хорошим спросом у дачников пользуется такая смесь: аммиачная селитра - 5 г, монокалий фосфат - 5 г, сульфат магния - 5 г. Раствор делаем в 10 л воды.

Поливаем грунт водой, потом вносим приготовленное жидкое удобрение. Благодаря трем подкормкам рассада будет крепкой, коренастой, устойчивой к стрессам.