Дачный эксперт рассказал про посадки, которые можно сделать после баклажана

Севооборот помогает сохранить плодородие почвы, оздоровить ее, предотвращает истощение, болезни, заражение вредителями.

Если вы думаете, что посадить после баклажанов, опытный специалист дал совет.

Баклажан принадлежит к семейству пасленовых, так же, как и перец или томат, туда же входит и картофель.

Значит у этих растений одни и те же болезни и вредители. Их нельзя выращивать друг после друга.

Баклажаны сложны в уходе, им нужно много тепла, но при этом они минимально обедняют почву. Высадить их можно на том же месте второй год, удобрив почву хорошенько.

После баклажанов также можно посадить лук, чеснок, тыквенные, кинзу, шпинат, петрушку, укроп.