Импорт из России в Германию упал на 91 процент

По данным Федерального статистического управления в Висбадене, в феврале текущего года месячная стоимость всех товаров, ввозимых из РФ в ФРГ, составляла всего около 300 миллионов евро, что на 91 процент меньше, чем годом ранее.

В частности, рухнули российские энергопоставки, игравшие важную роль в торговле между двумя странами до начала войны 24 февраля 2022 года.

Стоит отметить, что немецкий импорт в Россию снизился зеркально.

Импорт российской нефти и природного газа упал с 2,2 млрд евро в феврале 2022 года до всего 4,2 млн евро годом позже (снижение на 99,8%).

Импорт кокса и нефтепродуктов сократился с 353 млн евро до 30 млн евро (минус 91,4%).

Импорт угля сократился на 92,5 процента до 26 миллионов евро.

В целом Россия опустилась с 11-го на 46-е место среди важнейших поставщиков товаров в Германию