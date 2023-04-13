Опытный садовод рассказал об особенностях выращивания нута

Нут любит тепло, дождитесь прогрева почвы до 10-15 градусов, тогда можно приступать к посадке.

Потом приготовьтесь к долгому вегетативному периоду, желательно, чтобы погода в это время радовала теплом.

Погружаем семена на 2,5 см в почву, высеваем с интервалом 7-15 см. Между рядками оставляем расстояние 45-60 см. Высаженный нут обильно поливаем.

Влага должна сохраняться в земле до момента прорастания, следим за этим.

Если у вас климат не очень теплый, сажайте нут дома, пропустите месяц после последних заморозков и высаживайте.

Подойдут биоразлагаемые стаканчики из кокоса, можно взять бумажные. Потом просто перенесете их в грунт без пикировки, чтобы не ранить корни. Нут очень не любит такие процедуры.

Грядку удобряем обильно компостом, если грунт плотный, облегчаем его песком.