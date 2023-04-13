Бывалый дачник рассказал, чем подкормить укроп для создания пышного куста

Вырастить кустистый укроп не сложно, просто запомните несколько маленьких хитростей.

Когда увидели первые всходы, сразу подкормите, поддержите свой укроп. В пяти литрах воды размешайте 20 мл нашатырного спирта, туда же положите пол чайной ложечки лимонки.

Перемешайте и полейте растения для пышного роста.

Можно угощать укроп таким лакомством раз в неделю. Тогда он вырастет раскидистым, сочным, пахучим.

Еще советы для успешного урожая. Выбирайте дренированную и плодородную почву.

Вносите органику, она насыщает питанием и нормализует почвенную структуру, возвращает земле плодородие. Регулярные подкормки благотворно скажутся на качестве урожая.

Получите нежную, пышную зелень на зависть соседям по участку.